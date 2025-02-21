Франция и Эстония собирают экстренную встречу министров обороны стран ЕС 1 21.02.2025, 22:30

Европейские лидеры хотят разработать новые оборонные планы.

Франция и Эстония в понедельник, 24 февраля, проведут экстренную встречу министров обороны европейских стран, на которой будет обсуждаться усиление поддержки Украины. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

Мероприятие состоится в формате видеоконференции. По данным Bloomberg, во встрече примут участие Великобритания, Германия, Италия, Польша, а также представители ЕС и НАТО.

Европейские лидеры хотят разработать новые оборонные планы, учитывая возможность того, что США могут отказаться от поддержки Украины, пишет агентство.

24 февраля в Брюсселе также состоится встреча министров иностранных дел ЕС. Также в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Киев, добавили журналисты.

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