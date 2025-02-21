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Глава МИД Польши привез на мероприятие консерваторов в США сбитый украинцами «Шахед»

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  • 21.02.2025, 22:49
  • 3,988
Глава МИД Польши привез на мероприятие консерваторов в США сбитый украинцами «Шахед»

Видеофакт.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский привез на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами «Шахед».

Об этом он сообщил в X (Twitter).

Сикорский разместил видеоролик, в котором отметил, что дрон сбили украинцы, а затем его вывезли в Польшу.

Он отметил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.

«Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитых украинцами и переданных Польшей: иранским беспилотником «Шахед», – написал Сикорский.

«Вместе мы эффективно противостоим оси зла», – добавил он.

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