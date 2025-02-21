Глава МИД Польши привез на мероприятие консерваторов в США сбитый украинцами «Шахед»4
- 21.02.2025, 22:49
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Видеофакт.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский привез на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами «Шахед».
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Сикорский разместил видеоролик, в котором отметил, что дрон сбили украинцы, а затем его вывезли в Польшу.
Он отметил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.
«Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитых украинцами и переданных Польшей: иранским беспилотником «Шахед», – написал Сикорский.
«Вместе мы эффективно противостоим оси зла», – добавил он.
Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025
Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM