Минские динамовцы разгромили в гостях московское «Динамо» в КХЛ 1 21.02.2025, 23:06

«Зубры» забросили пять шайб.

Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у одноклубников из Москвы в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде у «зубров» получилось забросить в меньшинстве усилиями Романа Горбунова. Ему помогли Брэди Лайл и Илья Усов.

Затем москвичи имели возможность сравнять счет, шайбу переправил в ворота Александр Бурмистров. Однако тренерский штаб минчан заметил нарушение правил: арбитры отменили взятие ворот после просмотра эпизода.

Второй период оказался ударным для белорусского клуба. Сначала отличился Джордан Гросс в большинстве с ассистов Вадима Шипачева и Вадима Мороза.

Затем счет 3:0 установил Даниил Липский с передач Егора Борикова и Ксавье Уэлле.

На перерыв «Динамо» ушло с еще одной шайбой. На этот раз забросил Сэм Энас с паса Александра Волкова.

В третьем периоде счет 5:0 установил Александр Волков с передачи Сэма Энаса. Эти цифры оказались окончательными на табло.

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