Минские динамовцы разгромили в гостях московское «Динамо» в КХЛ

Минские динамовцы разгромили в гостях московское «Динамо» в КХЛ1
- 21.02.2025, 23:06
«Зубры» забросили пять шайб.
Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у одноклубников из Москвы в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В первом периоде у «зубров» получилось забросить в меньшинстве усилиями Романа Горбунова. Ему помогли Брэди Лайл и Илья Усов.
Затем москвичи имели возможность сравнять счет, шайбу переправил в ворота Александр Бурмистров. Однако тренерский штаб минчан заметил нарушение правил: арбитры отменили взятие ворот после просмотра эпизода.
Второй период оказался ударным для белорусского клуба. Сначала отличился Джордан Гросс в большинстве с ассистов Вадима Шипачева и Вадима Мороза.
Затем счет 3:0 установил Даниил Липский с передач Егора Борикова и Ксавье Уэлле.
На перерыв «Динамо» ушло с еще одной шайбой. На этот раз забросил Сэм Энас с паса Александра Волкова.
В третьем периоде счет 5:0 установил Александр Волков с передачи Сэма Энаса. Эти цифры оказались окончательными на табло.