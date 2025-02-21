Фридрих Мерц: Европа должна быть готова защищать себя без США 3 21.02.2025, 23:13

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Фридрих Мерц

Кандидат в канцлеры ФРГ призвал готовиться к самостоятельной защите европейского континента.

Лидер альянса ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европе больше не стоит рассчитывать на безоговорочную защиту со стороны США.

Его заявление цитирует издание Politico.

«Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать обязательства НАТО по взаимной обороне. Вот почему, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы приложили как можно больше усилий для обеспечения того, чтобы мы были по крайней мере способны защитить европейский континент самостоятельно», - сказал немецкий политик.

Кроме этого, Мерц заявил о необходимости обсудить с Великобританией и Францией возможность пребывания Германии под их ядерной защитой.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что был шокирован из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно захватнической войны России против Украины.

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