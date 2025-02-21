В Тбилиси оппозиция проведет акцию солидарности с Украиной
- 21.02.2025, 23:29
Она состоится 24 февраля.
В Тбилиси, в третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, пройдет акция солидарности с украинским народом. Ее проведут оппозиционные силы и люди, которые уже который месяц принимают участие в протестах против власти, незаконно управляющей страной.
Демонстранты соберутся 24 февраля в 19 часов перед посольством Украины в грузинской столице, чтобы отдать дань уважения «героическому народу, сражающемуся за свою свободу, и почтить память грузинских бойцов, павших в этой войне».
Об этом сообщает «Грузия Онлайн».
Далее участники акции проведут марш в поддержку Украины на проспекте Руставели.
«24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации вторглись на территорию Украины, развязав полномасштабную войну. Весь мир ожидал, что Киев падет в течение трех дней, но спустя три года он все еще стоит на ногах.
От исхода этой войны будет зависеть не только судьба Европы, но и безопасность Грузии. Украина борется за свою независимость и служит щитом против следующих целей Путина — одной из первых будет Грузия.
С самого начала войны грузинская общественность вышла на улицы, чтобы выразить протест как против ужасных действий Путина, так и против реакции грузинского правительства на войну в Украине.
Мы не должны позволить угаснуть значению этой войны», — сказано в анонсе акции.