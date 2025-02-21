Посол ЕС о планах разместить военных НАТО в Украине: Очень хорошее начало 21.02.2025, 23:54

Европа планирует отправить в Украину около 30 тысяч военных.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что формирование коалиции стран, готовых отправить свои войска в Украину, является важным шагом к предоставлению ей реальных гарантий безопасности.

Об этом она сказала в интервью «Украинскому радио».

По мнению Матерновой, получение обязательства сформировать контингент (из 30 тысяч европейских солдат https://charter97.org/ru/news/2025/2/20/630621/) «для Украины было бы большим шагом».

Она отметила, что такое обязательство «стало бы чрезвычайно мощным символом на пути к надежным гарантиям безопасности».

«То есть если бы коалиция желающих, если бы страны, о которых вы упомянули, и другие, которые выразили желание послать солдат, своих солдат сюда, в Украину, смогли собрать вместе 30 тысяч человек, – я думаю, что это было бы очень, очень хорошее начало», – добавила посол.

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