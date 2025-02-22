Хакеры взломали популярную криптобиржу и похитили 1,4 млрд долларов 22.02.2025, 3:02

Это крупнейшая кража в истории, на рынках паника.

Криптовалютная биржа Bybit объявила, что в результате «изощренной атаки» с одного из офлайн-кошельков были похищены токены Ethereum (ETH) на 1,4 млрд долларов. По мнению экспертов, это крупнейшая кража в истории, пишет TechCrunch.

Генеральный директор и соучредитель Bybit Бен Чжоу рассказал, что хакеры украли около 401 346 ETH, что на момент кражи составляло примерно 1,4 миллиарда долларов.

По словам Чжоу, злоумышленник получил контроль над одним из так называемых холодных кошельков компании. Такие кошельки предназначены для хранения криптовалюты в офлайн-режиме, что делает их более защищенными от взломов. Однако хакер сумел перевести средства на «горячий» кошелек, который подключен к интернету и используется для оперативных транзакций.

По данным компании Elliptic и аналитика ZachXBT, эта кража стала крупнейшей в истории криптоиндустрии. Ранее самые масштабные взломы касались Ronin Network и Poly Network, из которых злоумышленники вывели 624 миллиона и 611 миллионов долларов соответственно.

Сопредседатель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон даже заявил, что этот инцидент может быть самой крупной кражей в истории, включая не только утечки данных, но и любые другие виды хищений.

К примеру, до атаки на Bybit крупнейшим ограблением считался случай с Центральным банком Ирака, откуда похитили около 1 миллиарда долларов.

Для сравнения, за весь 2024 год суммарный ущерб от хакерских атак на криптоиндустрию составил около 2,2 миллиарда долларов, а в 2023 году — около 2 миллиардов долларов.

По данным экспертов, на прошлой неделе общий объем активов Bybit составлял 16 миллиардов долларов. По предварительным данным, похищенная сумма составляет от 5 до 8% резервов биржи. Однако Чжоу заверил, что компания остается финансово устойчивой и сможет покрыть потери, даже если не удастся вернуть похищенные токены.

Bybit считается одной из самых популярных площадкой среди российских пользователей, так как позволяет приобретать криптовалюту с помощью карт, выпущенных в РФ, несмотря на санкции.

Как пишет Coinspot, взлом Bybit вызвал переполох среди трейдеров. В течение часа на рынке было ликвидировано 100 млн долларов в лонг-позициях (покупка актива с целью его удержания и продажи по более высокой цене), что привело к резкому росту волатильности и паники среди инвесторов.

Пока эксперты затрудняются точно сказать, как взлом повлияет на рынок. В краткосрочной перспективе можно ожидать повышения доминирования биткоина — из-за паники среди инвесторов многие могут решиться на продажу Ethereum.

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