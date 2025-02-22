Reuters: США давят на Ирак, чтобы возобновить экспорт курдской нефти 22.02.2025, 5:44

В противном случае Багдад может оказаться под санкциями.

У президента США Дональда Трампа усиливают давление на Ирак, требуя возобновить экспорт курдской нефти. В противном случае Багдад может оказаться под санкциями.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, скорейшее возобновление экспорта из полуавтономного региона Иракский Курдистан помогло бы компенсировать возможное падение экспорта иранской нефти, который Вашингтон пообещал сократить до нуля в рамках кампании Трампа по «максимальному давлению» на Тегеран.

Правительство США заявило, что хочет изолировать Иран от мировой экономики и лишить его доходов от экспорта нефти, чтобы замедлить разработку Ираном ядерного оружия.

Министр нефти Ирака сделал неожиданное заявление в понедельник, что экспорт из Курдистана возобновится на следующей неделе. Это ознаменует конец почти двухлетнего спора, который сократил потоки более 300 тысяч баррелей в день курдской нефти через Турцию на мировые рынки.

Агентство Reuters пообщалось с восемью источниками в Багдаде, Вашингтоне и Эрбиле, столице Иракского Курдистана, которые заявили, что растущее давление со стороны новой администрации США стало ключевой причиной сделанного в понедельник заявления. Все источники, как пишет Reuters, отказались назвать свои имена ввиду деликатности вопроса.

«Иран рассматривает Ирак как жизненно важный для поддержания своей экономики на плаву в условиях санкций. Но Багдад, партнер как Соединенных Штатов, так и Ирана, опасается попасть под прицел политики Трампа по давлению на Тегеран», - сообщили изданию источники.

Трамп хочет, чтобы премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани разорвал экономические и военные связи с Ираном. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что центральный банк Ирака заблокировал еще пять частных банков от доступа к доллару по просьбе Министерства финансов США.

Четыре из восьми источников также сообщили, что заявление Ирака о возобновлении экспорта было поспешным и не содержало подробностей о том, как будут решаться технические вопросы, которые необходимо решить до возобновления поставок.

Иран обладает значительным военным, политическим и экономическим влиянием в Ираке через свои мощные шиитские ополчения и политические партии, которые он поддерживает в Багдаде. Но возросшее давление США происходит в то время, когда Иран ослаблен атаками Израиля на его региональных доверенных лиц.

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