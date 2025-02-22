ЕС готовит для Украины пакет военной помощи на 20 миллиардов евро 1 22.02.2025, 8:39

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В Bloomberg раскрыли детали.

Европейский союз готовит значительный пакет дополнительной военной помощи для Украины. Он планируется на общую сумму около 20 миллиардов евро (почти 21 миллиард долларов).

Об этом передает Bloomberg.

Осведомленный с этим вопросом источник рассказал западным СМИ, что ЕС пытается согласовать такую помощь для украинской стороны на фоне усилий президента США Дональда Трампа по достижению быстрого мирного урегулирования с Россией.

По данным Bloomberg, инициатива будет направлена:

на доставку артиллерийских боеприпасов,

систем противовоздушной обороны,

ударных ракет высокой точности,

беспилотников,

и другого оружия.

Кроме того, отмечается, что пакет поддержки со стороны Евросоюза имеет целью укрепить украинские военные бригады.

Когда в ЕС могут согласовать новый пакет помощи Украине

«Блок стремится согласовать принципиальную инициативу, которая открыта для взносов в натуральной и наличной форме от государств-членов и союзников-единомышленников, на встрече министров иностранных дел на следующей неделе, согласно планам людей, которые говорили на условиях анонимности», - говорится в публикации Bloomberg.

Как передает западное издание, тогда лидеры Евросоюза должны согласовать вопрос о стоимости и подписать пакет.

Вместе с тем есть риск того, что запланированные сроки могут сдвинуться, поскольку Венгрия озвучивала предположение, что выступит против любой новой военной помощи Украине. Кроме того, на временной промежуток влияет фактор выборов в Германии, которые должны состояться в это воскресенье.

Также Bloomberg пишет, что ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с РФ и увеличения собственных расходов на оборону с тех пор, как Вашингтон взялся за переговоры с Москвой.

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