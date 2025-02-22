Британия бросает вызов Трампу 1 22.02.2025, 8:48

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Стармер объявит о «тройном ударе».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре объявит о новом пакете помощи для Украины и о санкциях в отношении РФ. Это произойдет несмотря на усиления Вашингтоном давления на Киев, чтобы украинская сторона «отступила» и приняла мирное соглашение с Москвой.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным британской газеты, Стармер в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину широкомасштабного вторжения России в Украину, обнародует «тройной удар» мер, который включает военную помощь и санкции.

«Это резко контрастирует с подходом Трампа, который в последние дни назвал украинского президента Владимира Зеленского «диктатором» и настаивает на быстром прекращении конфликта», - говорится в публикации The Telegraph.

Британское издание также пишет, что Стармер таким образом «бросит вызов Трампу новой помощью для Украины».

Кроме того, указывается в материале британских СМИ, американский президент в пятницу обвинил Лондон в том, что он «ничего не делает», чтобы завершить российско-украинскую войну.

О чем будет говорить Стармер в Белом доме с Трампом

Как ожидает The Telegraph, во время запланированного визита британского премьера в США и переговоров с Трампом в четверг Стармер может объявить о дате, до которой 2,5 % ВВП Великобритании будет потрачено на оборону. Скорее всего, это будет 2030 год.

Глава британского правительства также передаст президенту США приглашение от Короля совершить государственный визит в Соединенное Королевство.

При этом, пишет The Telegraph, новый пакет поддержки для Украины от Стармера «рискует разочаровать Белый дом».

Что известно о «тройном ударе»

Британские СМИ отмечают, что в понедельник будет подчеркнут нынешний разрыв между позициями Великобритании и США относительно российско-украинской войны. Так, в Уайтхолле разрабатывается пакет мероприятий с привлечением трех различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Лондона.

Ожидается, что Министерство обороны Британии вскоре обнародует новые подробности своей военной помощи Украине. Одна из идей, которая обсуждается, - это предоставление дополнительного вооружения для ВСУ, при этом содержимое пакета еще не было полностью утверждено.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обнародует большой набор санкций против России, в который могут войти до 1900 российских физических и юридических лиц, имеющих отношение к агрессии против Украины.

Источник The Telegraph в правительстве рассказал, что Министерство внутренних дел Британии усилит борьбу с российскими «грязными деньгами». Мишенью санкций могут стать олигархи, которые поддерживают Путина.

В Уайтхолле называют новый пакет мер «полным тройным ударом», призванным подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.

В понедельник, 24 февраля, глава Минобороны Британии Джон Хили даст интервью, во время которого разъяснит дополнительную поддержку. Ожидается, что глава МИД Дэвид Лемми выступит перед палатой общин.

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