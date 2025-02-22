США частично разморозили финансирование иностранных программ 22.02.2025, 8:59

Размороженные средства направлены на безопасность и борьбу с наркотиками.

Администрация Трампа высвободила 5,3 миллиарда долларов ранее замороженной иностранной помощи. Размороженные средства направлены преимущественно на программы безопасности и борьбы с наркотиками.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство получило список из 243 дополнительных утвержденных по состоянию на 13 февраля исключений, на общую сумму 5,3 миллиарда долларов. Список содержит самый полный учет изъятых средств со времени, когда Трамп приказал заморозить помощь, и демонстрирует стремление Белого дома сократить помощь на программы, которые он не считает жизненно важными для национальной безопасности США.

Список определяет программы, которые будут профинансированы, и правительственные учреждения США, которые ими управляют.

Подавляющее большинство высвобожденных средств - более 4,1 миллиарда долларов - предназначалось для программ, которыми руководит Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США, осуществляющее надзор за продажей оружия и предоставлением военной помощи другим странам и группам. Другие исключения были связаны с иммиграционной реформой Трампа и усилиями, направленными на пресечение потока нелегальных наркотиков в США, в частности смертельно опасного опиоида фентанила.

Согласно перечню, более половины программ, которым будет разрешено продолжить работу, реализуются Бюро Госдепартамента США по вопросам помощи правоохранительным органам (INL) и направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

Эти исключения стоили 293 миллиона долларов и включали средства на базы данных для отслеживания мигрантов, выявления возможных террористов и обмена биометрической информацией. Reuters не смогло выяснить, были ли предоставлены какие-то исключения, однако их не было в списке.

Программы USAID

Согласно перечню, в отличие от программ, связанных с безопасностью, программы Агентства США по международному развитию (USAID) получили менее 100 миллионов долларов исключений. Это по сравнению с примерно 40 миллиардами долларов на программы USAID, которые администрировались ежегодно до замораживания.

Освобожденные программы USAID включали 78 млн долларов на непродовольственную гуманитарную помощь в Секторе Газа, которая была опустошена войной. Отдельно 56 миллионов долларов было выделено для Международного комитета Красного Креста в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Список не содержал конкретных исключений для некоторых из худших гуманитарных кризисов в мире, включая Судан, Сирию, Украину, Мьянму и Афганистан. Это означает, что финансирование этих стран, вероятно, остается приостановленным.

Тайвань и программа борьбы с ВИЧ/СПИД

В то же время, как показал список, исключения, связанные с безопасностью, включают 870 млн долларов на программы в Тайване, 336 млн долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 млн долларов на бронежилеты и бронированные автомобили для украинской Национальной полиции и пограничников.

Самым большим исключением, не связанным с безопасностью, стало финансирование в размере 500 млн долларов для PEPFAR, - главной программы США по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая в основном финансирует медицинские услуги в Африке и считается спасшей миллионы человеческих жизней.

Это по сравнению с годовым бюджетом PEPFAR на 2024 год в размере 6,5 млрд долларов. Программа администрируется Бюро глобального здравоохранения Госдепартамента США.

Нынешний сотрудник USAID, говоривший на условиях анонимности, описал процесс подачи запросов на исключения как «очень дисфункциональный» и сказал, что оставшиеся сотрудники агентства стремились получить разъяснения относительно того, какие критерии используются.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа обратилась к миссиям USAID за рубежом, чтобы определить и назначить программы, которые будут освобождены от уплаты налогов.

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