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Гаубицы РФ превращаются в легкие мишени

  • 22.02.2025, 9:09
  • 1,228
Гаубицы РФ превращаются в легкие мишени
иллюстративное фото

Стало известно о серьезной проблеме оккупантов на юге Украины.

Оккупанты испытывают проблемы с топливом на левобережье Херсонской области. Именно поэтому гаубицы врага превращаются в легкие мишени.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты зафиксировали серьезные перебои с ГСМ у российских войск.

«В 144-м ОМСП артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» заправлены летним дизельным топливом, из-за чего техника не может выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.

Одновременно соседние подразделения выражают крайнее недовольство, поскольку небоеспособные гаубицы превращаются в легкие мишени и могут спровоцировать удары по их позициям.

«Оккупанты понимают проблему, но оперативно решить ее не способны», - констатируют партизаны.

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