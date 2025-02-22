Гаубицы РФ превращаются в легкие мишени 22.02.2025, 9:09

1,228

иллюстративное фото

Стало известно о серьезной проблеме оккупантов на юге Украины.

Оккупанты испытывают проблемы с топливом на левобережье Херсонской области. Именно поэтому гаубицы врага превращаются в легкие мишени.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты зафиксировали серьезные перебои с ГСМ у российских войск.

«В 144-м ОМСП артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» заправлены летним дизельным топливом, из-за чего техника не может выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.

Одновременно соседние подразделения выражают крайнее недовольство, поскольку небоеспособные гаубицы превращаются в легкие мишени и могут спровоцировать удары по их позициям.

«Оккупанты понимают проблему, но оперативно решить ее не способны», - констатируют партизаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com