Гаубицы РФ превращаются в легкие мишени
- 22.02.2025, 9:09
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Стало известно о серьезной проблеме оккупантов на юге Украины.
Оккупанты испытывают проблемы с топливом на левобережье Херсонской области. Именно поэтому гаубицы врага превращаются в легкие мишени.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Так, агенты зафиксировали серьезные перебои с ГСМ у российских войск.
«В 144-м ОМСП артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» заправлены летним дизельным топливом, из-за чего техника не может выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.
Одновременно соседние подразделения выражают крайнее недовольство, поскольку небоеспособные гаубицы превращаются в легкие мишени и могут спровоцировать удары по их позициям.
«Оккупанты понимают проблему, но оперативно решить ее не способны», - констатируют партизаны.