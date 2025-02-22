Десантники ВСУ полностью ликвидировали подразделения КНДР под Курском 22.02.2025, 9:22

В зоне ответственности 80-й бригады украинских сил.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили все подразделения войск Северной Кореи, которые были в зоне ответственности бригады на Курском направлении. Об этом в комментарии «Еспресо» заявил старший сержант отдела коммуникаций 80-й ОДШБр Петр Гайдащук.

«Даже под артиллерийским огнем и дронами, северокорейцы продолжали двигаться в нашем направлении. Однако несмотря на их подготовку, все эти подразделения были уничтожены, и на данный момент в зоне ответственности 80-й ОДШБр их нет», — сказал Гайдащук.

Он пояснил, что солдаты КНДР уже хорошо ориентируются на местности, преимущественно не использовали технику, а также передвигались пешком на большие расстояния до 15 км.

По словам Гайдащука, сейчас россияне используют тактику малых штурмовых групп, поскольку большие человеческие волны пехоты с бронетехникой неэффективны в современной войне беспилотных систем.

«Враг использует артиллерию, разведывательные и ударные дроны, а также FPV-дроны на оптоволокне, что создает определенные проблемы, с которыми мы успешно боремся. Управляемые авиабомбы преимущественно падают на населенные пункты Курщины, находящиеся под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские войска пытаются вытеснить нас с позиций, несмотря на то, что в этих селах проживает гражданское население РФ», — подчеркнул Гайдащук.

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