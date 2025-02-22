Белоруски показали, как выглядят платные палаты в роддомах 22.02.2025, 9:32

Мнения в комментариях разделились.

Пользовательницы TikTok Елизавета, Катерина и Дарья недавно выписались из роддомов. Елизавета и Катерина из Минского областного, а Дарья — из столичного роддома № 2. В учреждениях каждая из женщин лежала в платной палате. В своих аккаунтах они показали обстановку внутри, рассказали о ценах и поделились впечатлениями, пишет «Зеркало».

Обстановка в областном роддоме: «Палата очень нравится, я довольна»

Елизавета рожала в январе в минском областном роддоме. Лежала в vip-палате — это комната для мамы и малыша, а также душевая и туалет.

— Вот такая барная стоечка. Здесь я кушаю. В первый день я не ела, потому что мне казалось, что я не смогу [сюда] залезть, — шутит пользовательница, показывая на небольшой проход между стойкой и холодильником. — [Дальше] умывальник. Там посуда есть, даже не нужно брать свою.

В палате также есть микроволновка, кондиционер, шкаф, кровать, пеленальный столик.

— Пеленок очень много дают, поэтому свои, в принципе, тоже не нужно брать, — отмечает Елизавета и продолжает: — Удобное кресло, стульчик, кроватка моей лялечки, тумбочка.

В ванной — душевая кабина, подвижный кран и фен. В туалете тоже есть своя раковина. Любопытно, что в уборной и ванной большие окна. Они завешены роллетами.

— Все свеженько, все красиво, в бело-лавандовых оттенках. Мне палата очень нравится, я довольна, — поделилась впечатлениями женщина.

В комментариях Елизавета рассказала, что нахождение там стоило «около 95 рублей в сутки», а точнее 95,13 рубля. При этом отдельно еще оплачиваются сами роды и выбор врача.

— Платные роды [обошлись] в 700 с чем-то рублей, — написала автор видео в комментариях и ответила на вопрос были ли в роддоме свободные места, когда она там лежала. — Была свободна эта палата (речь о vip-палате. — Прим. ред.) и двухместная.

В комментариях Елизавета также отметила, что, когда она планировала рожать, заранее бронировать место здесь было нельзя.

В платной палате минского областного роддома лежала и Катерина. У нее обстановка отличалась от предыдущей: кухня тут выделена в отдельную комнату. А еще для гостей есть диван.

В комментариях одна из пользовательниц поделилась мнением, что условия в обычных палатах роддома не хуже. «Просто здесь больше мебели и вы одни», — написала она.

— Рожала там же бесплатно. Лежала в боксе, две комнаты по два человека. В каждой общий душ и туалет, кондиционер, раковины, шкаф, тумбочки, столик. Мне было очень комфортно, — поделилась мнением еще одна женщина.

В комментариях у Катерины уточнили, пускают ли в палату, как у нее, мужа. Женщина ответила, что на первом этаже роддома есть палаты для совместного пребывания партнеров. Их цена около 177−188 рублей.

Роддом № 2: «Очень хотела одноместную, но, к сожалению, все было занято»

Дарья недавно выписалась из роддома № 2 Минска. Она лежала в двухместной платной палате.

— Я очень хотела одноместную, но, к сожалению, все было занято, — отметила она.

Женщина показала, как выглядела ее комната, отметив, что она «очень большая и просторная». В ней две кровати, шкаф, кроватки для малышей, общий холодильник, электрочайник, микроволновка, два кресла. В них, сказала Дарья, удобно сидеть и кормить. Также здесь свой санузел — душевая и туалет.

— Первый день после родов я была одна в палате, это был такой кайф. Было классно. Потом мне подселили девочку, и тут мой кайф закончился, потому что изначально я очень сильно хотела быть в палате наедине с малышом. С первым ребенком, в принципе, так и было. И это было классно, — рассказала женщина и перешла к минусам палаты на двоих: — Будучи с кем-то, самое большое неудобство в том, как я, в принципе, и предполагала, что просыпается мой ребенок, мешает девочке, просыпается ее малыш, мешает мне. Ты и так не можешь нормально поспать и отдохнуть, засыпаешь на часочек — и тебя будит крик другого ребенка. С другой стороны, лежать в палате, где четыре, пять, шесть человек с новорожденными, это вообще какой-то трэш, наверное. Поэтому лучше так, чем вот так.

В комментариях Дарья рассказала, что палата обошлась в 57 рублей в сутки. Кто-то из пользователей написал: «Не понимаю, за что платить», на что получил ответ: «За комфорт». Между людьми тут же разгорелся спор на тему «за» и «против» платных родов. Вот аргументы противников:

«Не вижу смысла брать платную палату, я лежала с тремя девочками, и никто никому не мешал, ребенок спал хорошо <…>».

«Невестка (жена брата) лежала в платной палате. Все то же самое, что и в бесплатной, только она лежала одна, а в бесплатной двое. И был телевизор, который не работал. Туалет, душ общие, отдельного нет».

«Лежала там в сентябре в обсервации в двухместной. Из преимуществ над другими только чайник. Спрашивается, за что платила? Палата маленькая, душно, солнечная сторона. Благо, я была одна, видимо, [платила] за это».

«Рожала тоже во втором роддоме. 16-го числа (февраля. — Прим. ред.) выписали. Лежа в четырехместной. Все было хорошо. Друг друга выручали, если нужно отлучиться куда-то. Ну, у каждого свое мнение. Но лично мне ничего не мешало».

С мнением таких мам согласны не все.

«В первый раз лежала в восьмиместной палате, это был кошмар. Второй раз в одноместной бесплатной палате — и это был кайф, — не скрывала эмоций одна из пользовательниц. — А в третий раз в двухместной палате, и тоже такое себе…»

«Пускай палаты были бы небольшие, но после родов быть наедине с ребенком — это самое лучшее, — поддержала ее еще одна участница дискуссии. — Мне вообще не повезло. Соседка храпела, как взрослый мужик. Я вообще не спала после родов».

К слову, блогер Юлия Николаевич, которая тоже ждет ребенка, недавно сходила в роддом № 2 Минска на день открытых дверей и сделала свой обзор условий в медучреждении.

— Интересно побывать в таком месте и заранее все посмотреть, — отметила она в конце видео.

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