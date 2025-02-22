Путин задумал вывозить СПГ на подводном газовозе, который он раньше высмеивал 10 22.02.2025, 9:49

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иллюстративное фото

Идея в российских реалиях практиически невыполнима.

Российский диктатор Владимир Путин, выступая в пятницу на одном из форумов, посвященных технологиям, заявил, что РФ работает над созданием подводных атомных газовозов, передает «Диалог.UA».

Идея вывоза СПГ на подлодках не нова. В прошлом году с таким предложением выступил один из ближайших друзей Путина Михаил Ковальчук, являющийся президентом Курчатовского института.

Диктатор признался, что сперва поднял эту идею на смех, но теперь считает: за такими подлодками-газовозами «будущее». В этом его убедили в «Газпроме» и «Новатэке».

При этом, обсуждая планы по реализации упомянутого проекта, который российская пропаганда уже успела назвать грандиозным, Путин не уточнил, почему Россия, замахивающаяся на «аналоговнетные» газовозы, не в состоянии построить классические надводные танкеры для перевозки СПГ.

На это обратил внимание и блогер Анатолий Несмиян.

«Вообще гениальная идея, конечно. Мы не в состоянии строить надводные танкеры для перевозки СПГ, давайте будем строить атомные подводные танкеры. Не имеющие, понятно, аналогов в мире», – пишет он в своем Telegram-канале.

Аналитик не сомневается, что никакой подводный танкер Россия не построит, зато друзья Путина освоят на этом проекте государственные деньги.

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