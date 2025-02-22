Над бывшим гендиректором «Беларуськалия» сгущаются тучи 3 Александр Новиков, «Салідарнасць»

22.02.2025, 9:59

8,380

Пресмыкание перед Лукашенко не помогло.

Иван Головатый очень старался угодить Александру Лукашенко. В бытность генеральным директором «Беларуськалия» даже лично отправился на «битву за урожай»: пересел на комбайн, за рулем которого продемонстрировал невероятные успехи. Не помогло.

«Многие спросят: как можно совмещать работу руководителя предприятия и на уборочной?.. Рабочий день составляет 16 часов: 8 часов – на рабочем месте, 8 часов – в поле… Работа в том числе без выходных… Напряженный упорный труд, который доказывает, что это счастье», – заявлял Головатый.

Однако ему не удалось развести Лукашенко на сантименты. Минувшей осенью контракт с генеральным директором «Беларуськалия» продлен не был.

Впрочем, правитель подсластил пилюлю: «Что касается Головатого. Он человек не чужой, не надо его «выбрасывать»… Нельзя терять такие кадры».

Лукашенко предложил МИДу использовать экс-шефа солигорского предприятия «на внешнем треке в рамках СНГ»: «Иван Головатый высвободился. Опытный, толковый руководитель». Но дипломатическое ведомство не впечатлилось талантами передовика уборочной.

В результате вместо синекуры Головатый получил фактически ссылку. Должность первого заместителя директора ОАО «Недра Нежин» по сравнению с креслом гендира «Беларуськалия» – явное понижение.

Этот проект власти Беларуси отжали у российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Теперь Иван Головатый курирует строительство горно-обогатительного комплекса на Старобинском месторождении калийных солей.

Нежинский комбинат – сам по себе проблемное место. Его предполагалось построить еще в 2020 году. Но, возможно, неприятности для Головатого только начинаются.

Как часто бывает, после ухода руководителя под него начинают рыть вчерашние друзья. Один из них, как сообщили «Салідарнасці» активисты независимых профсоюзов, написал докладную по поводу закупки самоходных шахтных вагонов 5вс15м (транспортируют руду в шахте от проходческих комплексов) российского предприятия «Рудгормаш».

Фокус в том, что аналогичная техника есть у отечественного производителя «Нива-Холдинг». В подобных случаях экспорт властями, мягко говоря, не поощряется.

Так что, Головатому в скором времени могут задать весьма неприятные вопросы. И его судьба может совершить куда более крутой вираж, чем прошлой осенью.

Александр Новиков, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com