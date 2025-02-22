Еврокомиссия поддержала идею Дональда Туска о передаче Украине замороженных в ЕС активов РФ 7 22.02.2025, 10:05

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Речь идет о 200 млрд евро.

Европейская комиссия поддержала идею премьер-министра Польши Дональда Туска о передаче замороженных в ЕС российских финансовых активов в качестве поддержки Украины, сообщает «Польское радио».

21 февраля в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер по этому вопросу заявила: «Мы поддерживаем любые предложения, которые обеспечат оплату Россией этой катастрофической агрессивной войны. Среди тем, которые мы обсуждаем, — активы, а также все другие возможности, включая санкции и способы оказания финансовой или военной поддержки Украине».

На данный момент Евросоюз переводит прибыль от замороженных российских активов в Украину. Около 200 млрд евро активов Центробанка России заблокированы из-за санкций. Проводятся анализы, чтобы определить, будет ли законным следующий шаг — передача их властям Украины.

Однако конфискация частных активов российских олигархов, находящихся под санкциями, невозможна. Общая сумма заблокированных в ЕС активов олигархов составляет 28 млрд евро. Конфискация возможна только в случае наличия связи с преступной деятельностью.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now! — Donald Tusk (@donaldtusk) February 20, 2025

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