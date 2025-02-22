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Еврокомиссия поддержала идею Дональда Туска о передаче Украине замороженных в ЕС активов РФ

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  • 22.02.2025, 10:05
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Еврокомиссия поддержала идею Дональда Туска о передаче Украине замороженных в ЕС активов РФ

Речь идет о 200 млрд евро.

Европейская комиссия поддержала идею премьер-министра Польши Дональда Туска о передаче замороженных в ЕС российских финансовых активов в качестве поддержки Украины, сообщает «Польское радио».

21 февраля в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер по этому вопросу заявила: «Мы поддерживаем любые предложения, которые обеспечат оплату Россией этой катастрофической агрессивной войны. Среди тем, которые мы обсуждаем, — активы, а также все другие возможности, включая санкции и способы оказания финансовой или военной поддержки Украине».

На данный момент Евросоюз переводит прибыль от замороженных российских активов в Украину. Около 200 млрд евро активов Центробанка России заблокированы из-за санкций. Проводятся анализы, чтобы определить, будет ли законным следующий шаг — передача их властям Украины.

Однако конфискация частных активов российских олигархов, находящихся под санкциями, невозможна. Общая сумма заблокированных в ЕС активов олигархов составляет 28 млрд евро. Конфискация возможна только в случае наличия связи с преступной деятельностью.

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