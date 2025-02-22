«Повышение кредитных ставок в Беларуси — это звонок» 4 22.02.2025, 10:10

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Эксперт рассказал, как изменилась ситуация на рынке жилья.

«Беларусбанк» поднял стоимость кредитов на жилье. Несмотря на общую стабильность в экономике, наблюдается уже второе значительное повышение ставок по кредитам, включая льготные программы. Коммерческие ставки выросли до 17% и 17,5%, проценты по льготным подняли с 12,5% до 15%. На сколько за счет этого дорожает кредитное жилье и как изменилась ситуация на рынке недвижимости, посчитали аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» .

На сколько подорожало кредитное жилье

Для покупателей, особенно тех, кто приобретает жилье с привлечением кредита, условия заметно ухудшились. Например, если раньше можно было получить заем на 100% стоимости квартиры, то теперь только на 90%.

Кроме того, подорожание кредитов значительно увеличивает общие выплаты. Так, при покупке бюджетной однокомнатной квартиры за 55 тыс. долларов на 20 лет ежемесячный платеж в первые месяцы вырос на 380 рублей (на 14%), а итоговая сумма выплат по кредиту увеличилась на 20% — почти на 46 тысяч рублей (примерно 14 тысяч долларов).

Как ставки влияют на спрос на рынке недвижимости

В связи с удорожанием кредитов спрос снизится и покупателей будет меньше. А те, кто будет приходить, захотят совершить сделку как можно быстрее, потому что непонятно, что будет дальше, отмечает на своем портале замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. Но это значит что они будут соглашаться на предложенную продавцом цену, нет. Они будут больше торговаться либо просто игнорировать завышенные по стоимости квартиры. То есть торгом компенсировать удорожание кредитов и снизившуюся покупательскую способность.

— Предельная ставка по кредитам, после которой количество покупателей с кредитами значительно падает, — 18% годовых. И сейчас мы вплотную приближаемся к этой отметке, — сообщает Андрей Чернышев. — Для покупателя это значит, что возможностей приобретать недвижимость станет меньше. Но покупатели это и так понимают. Но повышение кредитных ставок — это звонок даже больше для продавцов, а не покупателей.

Что изменилось для покупателей и продавцов

Эксперт отмечает, что покупатели привыкли оценивать ситуацию через курс доллара: его рост воспринимается негативно, а снижение — положительно. Однако сейчас сложилась парадоксальная ситуация: доллар ослабел, но при этом ставки по кредитам резко выросли. Это создает у потребителей ощущение неопределенности.

Что касается продавцов, то нынешняя ситуация для них уже не так благоприятна, как в прошлом году. Кредитные ставки продолжают расти, и надеяться на их снижение в ближайшее время не стоит — экономических предпосылок для этого нет.

Повышение ставок по кредитам, включая программы для нуждающихся, свидетельствует о том, что финансовый регулятор стремится сбалансировать ситуацию и снизить нагрузку на финансовую систему, говорит эксперт.

Некоторые продавцы могут недооценивать влияние повышения ставок, но цифры говорят сами за себя: даже небольшое увеличение процентной ставки приводит к ощутимому удорожанию жилья при кредитовании.

Что касается перспектив рынка, ситуация во многом будет зависеть от курса валют. При стабильном курсе цены могут еще немного расти по инерции. Если доллар начнет укрепляться, увеличится торг, а рост цен постепенно замедлится. В течение ближайших месяцев рынок должен стабилизироваться. Продолжение роста цен возможно лишь в случае ослабления курса валют, что компенсирует покупателям подорожавшие кредиты.

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