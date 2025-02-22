Дерзкая тактика: украинские «Трембиты» стаей атакуют Россию 22.02.2025, 10:39

5,374

Беспилотники уже стали самым эффективным оружием Украины.

Украинский ударный беспилотник «Трембита» имеет простой и строгий вид: два метра длиной, с двигателем наверху и ракетным ускорителем сзади. Его конструкция напоминает уменьшенную версию немецкой бомбы V-1 времен Второй мировой войны, однако с современным GPS-наведением, пишет Forbes.

Несмотря на свою простоту, «Трембита» и другие украинские дроны играют ключевую роль в стратегии обороны и потенциальной победы Украины. В условиях, когда политика Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа может измениться с поддержки на нейтралитет или даже содействие России, Украина вынуждена полагаться на собственные силы и помощь европейских союзников.

Развитие отечественного производства вооружения, в частности дронов, позволяет Украине оставаться боеспособной даже без значительной поддержки США. Украинская компания Pars сделала ставку на доступность «Трембиты» - ее стоимость оценивается в несколько тысяч долларов за единицу, а технические решения максимально упрощены.

«Мы используем простые технологии, такие как резка и сгибание алюминия, фактически повторяя конструкцию самолетов времен Второй мировой войны», - отметил генеральный директор Pars Аким Клеменов на технологической конференции в Киеве. «Это позволяет нам значительно снизить стоимость продукта».

«Ракета построена вокруг пульсирующего реактивного двигателя, который состоит из нержавеющей стали и не имеет движущихся частей», - добавил он. «Это дешево и просто. Да, у него есть некоторые недостатки - средний диапазон и точность, - «но его преимущества того стоят».

Запуск «Трембиты» осуществляется с рампы, и хотя она еще находится на стадии тестирований, главная цель - массовое производство за счет украинских и европейских средств. Некоторые дроны будут оснащаться боеголовками, другие - служить приманками для истощения российской ПВО.

«Мы хотим, чтобы они видели и стреляли по этим ракетам», - отметил один из разработчиков в комментарии Euromaidan Press. «Это выгодно Украине».

Украинские дроны на войне

Хотя «Трембита» не является самым дальнобойным беспилотником в распоряжении ВСУ, ее сочетание дальности, стоимости и разрушительного потенциала делает ее чрезвычайно эффективной. Все российские войска, склады, аэродромы и системы ПВО в радиусе 160 км от линии фронта могут оказаться под угрозой массированных ударов.

Принцип массового производства стал ключевым для украинской дроновой программы, и сейчас страна стремительно развивает технологии роевого управления с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет небольшим командам операторов управлять большими группами дронов одновременно.

«У нас уже есть около 10 компаний, которые над этим работают», - подчеркнул министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на конференции в Киеве.

Беспилотники уже стали самым эффективным оружием Украины. «С 2024 года подавляющее большинство потерь на передовой наносится беспилотниками, которые производятся внутри страны с использованием местных или импортируемых компонентов, часто из таких стран, как Китай», - пояснил Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence Insight.

С каждым днем они становятся еще важнее, ведь Украина продолжает борьбу все более самостоятельно, но со все более высокой эффективностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com