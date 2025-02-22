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Найден «ореховый» завтрак, который улучшит работу мозга на весь день

  • 22.02.2025, 10:45
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Найден «ореховый» завтрак, который улучшит работу мозга на весь день

Всего три ингредиента и много пользы.

Новое исследование показывает, что всего горсть грецких орехов за завтраком может серьезно улучшить работу мозга, усиливая память и когнитивные способности в течение дня.

«Это исследование подтверждает, что грецкие орехи — настоящая пища для мозга», — заявила профессор нейробиологии Клэр Уильямс из Университета Рединга, возглавившая исследование, пишет New York Post .

В эксперименте приняли участие 32 здоровых молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет, которые ели два разных завтрака в разные дни:

один был богат грецкими орехами,

второй имел такую же калорийность, но без орехов.

Группа, употреблявшая орехи, начинала утро с одного и того же блюда: 50 граммов грецких орехов, смешанных с мюсли и йогуртом.

На протяжении следующих шести часов участники проходили когнитивные тесты, в то время как ученые отслеживали их мозговую активность. Как оказалось, употребление грецких орехов ускорило реакцию и улучшило память по сравнению с безореховым завтраком.

«Горсть грецких орехов за завтраком может дать молодым людям умственное преимущество, когда им нужно показать максимальную производительность», — отметила Уильямс.

Изменения в мозговой активности у испытуемых также указывали на то, что орехи помогают мозгу работать эффективнее во время сложных задач.

Анализы крови показали положительные изменения в уровнях глюкозы и жирных кислот, что важно для поддержания работы мозга.

Ключевую роль во всех этих полезных свойствах играет уникальный состав орехов — омега-3 (альфа-линоленовая кислота), белок и полифенолы.

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