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В Италии задержали двух белорусов и литовца с угнанным Ferrari

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  • 22.02.2025, 11:06
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В Италии задержали двух белорусов и литовца с угнанным Ferrari

Автомобиль разыскивали полтора года.

В миланском аэропорту Мальпенса задержали двоих белорусов и литовца с похищенным Ferrari F8 Tributo. Об этом сообщает местная полиция. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Указанный люксовый спортивный автомобиль, принадлежащий швейцарцу, был угнан в Швейцарии 28 августа 2023 года. Стражи порядка обнаружили его в декабре 2024 года на парковке казино в Монако и заблокировали колеса. Однако в ночь на 13 февраля 2025 года трое неизвестных с закрытыми лицами проникли на парковку, взломали блокиратор и украли машину снова.

Правоохранители с помощью системы слежения GPS смогли уже утром 13 февраля 2025 года установить местонахождение Ferrari — аэропорт Мальпенса в Италии, который расположен примерно в 40 километрах от Милана. И действительно, спортивный купе с прикрепленными к нему фальшивыми австрийскими номерами нашелся на подземной парковке терминала 1.

Дальнейшее расследование выявило, что в 04.40 того дня на парковку в угнанном Ferrari и еще одной машине с французскими номерами прибыли три человека.

Около 18.00 мужчины вернулись и сели в транспортные средства, чтобы уехать, но были остановлены оперативниками. Задержанными оказались беларусы в возрасте 26 и 37 лет, а также литовец в возрасте 37 лет.

В отношении Ferrari была начата процедура конфискации. Также изъяли найденные при обыске авто с французскими номерами многочисленные инструменты и предметы, пригодные для взлома, включая работающую от аккумуляторов «болгарку».

В отношении иностранцев начато расследование по делу, возбужденному по статье о приобретении и хранении добытого преступным путем. Помещать под стражу их не стали.

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