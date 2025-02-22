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Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

  • 22.02.2025, 11:24
Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

Пропагандистка использовала момент.

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, пока что не в состоянии вести свою программу на пропагандистском телеканале НТВ, пишет «Главред».

Между тем, его должность моментально оккупировала его находчивая жена-армянка Маргарита Симоньян. Вместо того, чтобы находиться у постели умирающего супруга, она быстренько решила занять пока еще тепленькое местечко на одном из популярных каналов террористической РФ.

Так, 22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна «Ч.Т.Д», приуроченный к празднованию 80-летия «победы в Великой Отечественной войне», передает Радио 1.

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна – моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждём возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, я буду вести эту программу», – сказала Симоньян в анонсе передачи.

Симоньян тут же оправдалась, что это будет программа, нацеленная на «рассказ о Великой Отечественной войне».

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