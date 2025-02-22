Reuters: США пригрозили отключить Украину от Starlink 5 22.02.2025, 11:33

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В случае неподписания сделки по полезным ископаемым.

Представители США, участвующие в переговорном процессе с Украиной и Россией, пригрозили закрыть украинским военным доступ к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink Илона Маска. Такую информацию озвучило агентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников агентства, вопрос о дальнейшем доступе Украины к принадлежащей компании SpaceX спутниковой системе Starlink был поднят в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Предложенном им соглашение предполагало передачу США порядка 50% прав на ключевые редкоземельные минералы, которые есть в распоряжении Украины. Зеленский в минувшие выходные заявил, что этот документ не защищает интересы Украины и предложение отклонил.

По данным Reuters, этот вопрос вновь был поднят в минувший четверг, 20 февраля, во время встреч спецпредставителя США по Украине Кейта Келлогга и Зеленского. Как рассказал один из источников агентства, осведомленных о ходе переговоров, но пожелавших остаться неназванными, в ходе встречи представители США заявили, что Украине «грозит неминуемое отключение поставок, если она не достигнет соглашения по критически важным минералам».

«Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink станет огромным ударом», — заявил источник.

Тем временем в пятницу, 21 февраля, Зеленский заявил, что команды США и Украины работают над соглашением, а Трамп и вовсе заявил, что ожидает его скорого подписания.

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