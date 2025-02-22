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В Беларуси к рейдам ГАИ начали привлекать военных

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  • 22.02.2025, 11:44
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В Беларуси к рейдам ГАИ начали привлекать военных

Первые фото появились из Барановичей.

В Барановичах Брестской области к профилактическим рейдовым мероприятиям Госавтоинспекции начали привлекать военных, пишет «Телеграф».

Совместные дежурства на дорогах райцентра инспекторы с военными провели, в частности, 20 февраля, когда в области проходил Единый День знаний Правил дорожного движения (ПДД) под девизом «Безопасный переход».

Telegram-канала «Крепость», отправились сотрудники отдела ГАИ Барановичского ГОВД и военнослужащие военной части 7404. Патрули выставили вблизи пешеходных переходов, а особое внимание уделили ситуации на дороге в сумерках и темное время суток.

Как пояснили инспекторы, целью подобных рейдов является «обеспечение безопасности уязвимых участников дорожного движения». К ним в ГАИ относят:

пешеходов,

владельцев средств персональной мобильности,

велосипедистов.

В ведомстве отчитались, что за время рейдов инспекторы ГАИ вычислили 539 водителей, которые не предоставили преимущество этим категориям граждан на пешеходных переходах, однако почему к мероприятиям пришлось привлекать еще и военных, не пояснили.

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