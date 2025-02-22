Politico: Европейские разведки не доверяют Трампу 2 22.02.2025, 11:59

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И не хотят делиться секретами с США.

Из-за президента США Дональда Трампа европейские разведки опасаются делиться с развеуправлеиями страны. Это связано с его отношением к разглашению секретных данных.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, союзники США, которые регулярно обмениваются разведданными с США, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, «весьма склонной к утечкам администрации Трампа», но «их возможности ограничены».

Журналисты уточняют, что эти страны давно беспокоились, что «послужной список» Трампа по раскрытию секретной информации продолжится и во второй срок.

«Эта тревога усилилась после того, как Конгресс одобрил его спорные выборы по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже используются не по назначению», - говорится в статье.

Но сотрудничество мировых разведок в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни - и его «будет нелегко распутать».

«Нельзя просто так щелкнуть выключателем», - заявил североевропейский военный чиновник, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных отношений в разведке.

Тем не менее издание приводит пример, когда Трамп разместил в Twitter совершенно секретное изображение места запуска иранской ракеты и поделился крайне конфиденциальной израильской разведывательной информацией с министром иностранных дел России.

Бывший высокопоставленный сотрудник британской внешней разведки MI6 заявил, что, когда дело касалось особо секретных проектов, служба была осторожна в отношении того, что разглашать во время первой администрации Трампа. MI6 отказалась комментировать эту историю.

«Всегда так, заметьте, при любой администрации мы не просто так открываем данные. Но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз», - сказал бывший чиновник.

Обеспокоенные иностранные партнеры, возможно, надеются, что им удастся больше иметь дело с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и меньше с директором Национальной разведки Тулси Габбард.

Рэтклифф занимал пост директора национальной разведки во время первой администрации Трампа и считался «одним из наименее противоречивых кандидатов в кабинет Трампа, несмотря на прошлые опасения, что он политизировал разведку».

«Хотя роль директора национальной разведки в основном бюрократическая, она будет курировать 18 агентств, входящих в разведывательное сообщество США, и выступать в качестве главного советника президента по вопросам разведки», - констатирует Роlitico.

Важно и то, что опасения предствителей разведок вряд ли можно назвать чисто гипотетическими. Дело в том, что спустя месяц своего второго срока администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией.

«ЦРУ отправило несекретное электронное письмо, в котором были перечислены имена и первые буквы фамилий недавно нанятых аналитиков и оперативников, многие из которых были наняты для работы с Китаем, в Управление кадровой политики в попытке выполнить усилия администрации по сокращению федеральной рабочей силы - потенциально подвергая их прослушиванию со стороны иностранных противников», - описывают журналисты детали случая, которые подтверждают указанные выше опасения.

Однако дисбаланс информации, которой обмениваются США и их партнеры, означает, что «они могут потерять больше, если вступят в противоречие с Трампом, учитывая его зачастую транзакционный подход к международным делам».

Соединенные Штаты исторически были крупнейшим поставщиком разведданных среди партнеров Five Eyes и за их пределами. Американская разведка сыграла решающую роль в предупреждении и активизации союзников в Европе о планах Кремля вторгнуться на Украину за несколько месяцев до того, как российские танки пересекли границы страны.

«Речь идет не только о том, чтобы делиться, но и получать. Глаза и уши США крайне важны для Украины», - заявил немецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен общаться с прессой.

Но на фоне опасений представителей некоторых европейских разведок, есть и те, «кто продолжают вести дела как обычно».

«Наша политика не изменилась», - сказал Каупо Росин, директор внешней разведки Эстонии.

Но «другие были более обеспокоены» и заявили, что «политическое доверие к США ослабевает».

«Это затрагивает все элементы национальной безопасности, включая ИС. Но на повседневном уровне с профессионалами в области разведки я не думаю, что есть проблема - пока», - сказал бывший британский военный.

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