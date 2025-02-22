Сразу два аэропорта в Татарстане ввели ограничения на полеты

Сразу два аэропорта в Татарстане ввели ограничения на полеты1
- 22.02.2025, 12:33
Из-за угрозы атаки дронов.
В аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Запрет на полеты был введен около 06:30 по московскому времени, которое совпадает с местным, пишет The Moscow Times.
К 09:00 ограничения были сняты. Кореняко пояснил, что эти меры принимались в целях обеспечения безопасности полетов. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры», — подчеркнул представитель Росавиации, не уточняя других деталей.
Подобные ограничения на работу аэропортов в России чаще всего вводятся на фоне угроз, связанных с атаками беспилотников. Однако Министерство обороны РФ в своем отчете не упоминало об ударах дронов по территории Татарстана в этот день. Согласно заявлению ведомства, в ночь на 22 февраля российская ПВО зафиксировала два дрона, которые были сбиты над Воронежской и Ростовской областями.
В ночь на 15 февраля территорию РФ атаковали не менее 40 украинских беспилотников. Тогда Росавиация сообщала, что из-за угрозы временно приостановили работу аэропорты сразу в семи городах: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.
А в конце января аналогичные ограничения вводились в десяти аэропортах. В Московском регионе под временный запрет попали Домодедово, Внуково и Жуковский. Также ограничения действовали в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы.