WSJ: Россия может предложить США месторождения полезных ископаемых на оккупированных землях 2 22.02.2025, 12:34

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Вашингтон также требует от Москвы ограничить сотрудничество с Китаем.

Россия в рамках мирного соглашения может предоставить компаниям США права на месторождения полезных ископаемых во временно оккупированной части Украины.

Об этом пишет WSJ.

Отмечается, что на переговорах в Эр-Рияде было предложение прекратить сотрудничество РФ с Китаем в рамках мирного соглашения на выгодных для Москвы условиях.

Кроме этого, там содержался пункт о том, что Россия может предложить США ограничить участие Пекина в инфраструктурных проектах, которые укрепят стратегические возможности страны.

«Также речь идет об обещании России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу, чтобы подорвать европейскую конкурентоспособность и позволить продажи американского сжиженного природного газа, а также предложения предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых в оккупированной Украине», - указывают в WSJ.

Как отмечает газета, такие условия призваны обратиться к трансакционному подходу Трампа к международным делам.

Издание отмечает, что внезапное увлечение Трампом Россией и Путиным частично обусловлено стратегическим желанием вбить клин между Москвой и Пекином. Однако аналитики отмечают, что россияне мало чем могут помочь в ослаблении Китая. К тому же эти отношения являются стратегическими и постоянными, а любое сближение с Вашингтоном по своей сути является временным, по крайней мере до тех пор, пока США остаются демократией.

Напомним, Зеленский может подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых 22 февраля.

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