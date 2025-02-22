«Беларуская выведка»: Лукашенко может не успеть

«Беларуская выведка»: Лукашенко может не успеть6
- 22.02.2025, 12:47
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У диктатора появилась новая серьезная проблема.
Лукашенко приказал правительству готовиться к обострению конкуренции на российском рынке, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».
Лукашенко боится отстать в вопросах разморозки отношений России с крупными мировыми концернами. Лукашенковские аналитики прогнозируют нестандартные шаги России в возможном скором возобновлении экономического сотрудничества с Западом. В этом случае белорусские товары теряют свой потенциал, сформированный на внеконкурентной основе за последние три года, что приведет к значительному снижению оборотов торговли.
При этом прогнозируется опасный будущий диспаритет в вопросах действующих санкций в отношении Минска и Москвы. Если в отношении Кремля частично ослабят санкции, а для Лукашенко оставят прежний уровень, то в экономике наметится серьезный перекос.