В Минске в конце февраля начали продавать белорусскую клубнику 1 22.02.2025, 13:10

Сколько стоит несезонное витаминное лакомство?

В торговых сетях Минска в продаже заметили свежую клубнику белорусского производства. Несмотря на то, что на календаре еще только двадцатые числа февраля, у жителей столицы появилась отличная возможность побаловать себя летней ягодой, не выкладывая за несезонное витаминное лакомство ползарплаты.

Наводку столичным любителям клубнички дал на днях в своих соцсетях известный белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай. Хотя сама по себе свежая клубника в белорусских магазинах среди зимы уже давно не редкость, обычно покупатели даже не смотрят в ее сторону раньше весны, ведь цены, как правило, поражают воображение белоруса со среднестатистической зарплатой.

Однако, побаловать себя этой клубничкой, пожалуй, смогут многие, ведь привезли ее на прилавки столичных магазинов не из далеких берегов Греции или Израиля, а с теплиц белорусских фермеров. Соответственно, и цена на нее — в пределах самого начала клубничного сезона — 16,99 рубля за кило.

Журналисты Telegraf.news промониторили цены в сервисах доставки продуктов популярных торговых сетей и выяснили, что найти белорусскую клубнику сейчас можно и там, но цена — в 2 раза выше, от 39,96 рубля за кило. Цены же за заморскую ягоду и того выше — по акции мы нашли самую дешевую клубнику из Греции за 43,99 рубля, то есть в 2,6 раза дороже, чем прорекламированная Кокобаем.

Кстати, по словам самого блогера, который не преминул купить лоточек свежей клубники, отдав за него чуть больше 4 рублей, аромат у белорусской ягоды «просто нереальный какой-то». А вот сладость ягоды, по его словам, нестабильная — попадаются и очень сладкие ягодки, и с кислинкой. Блогер оценил сладость февральской клубники на 6 баллов из 10.

Где же найти сравнительно дешевую клубнику в разгар зимы? По словам Крамаря (и их подтвердили комментаторы под видео, которое блогер выложил в TikTok), ее продают в торговых точках сети «ДорОрс» на Чкалова и в подземном переходе у железнодорожного вокзала.

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