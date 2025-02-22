BILD: Европе надо еще 300 тысяч солдат, чтобы воевать с Россией без США

BILD: Европе надо еще 300 тысяч солдат, чтобы воевать с Россией без США4
- 22.02.2025, 13:25
Эксперты также назвали сумму дополнительных военных расходов.
Европе нужно еще 300 000 солдат, чтобы в случае войны без поддержки США защититься от России.
Об этом пишет BILD со ссылкой на исследование брюссельского исследовательского института Bruegel и Кильского института мировой экономики (IfW). Как выяснили эксперты, ежегодно странам ЕС понадобилось бы около 250 млрд евро дополнительных военных расходов.
Издание напоминает, что дискуссия о создании собственной европейской системы обороны разгорелась из-за того, что гарантия безопасности со стороны НАТО при президенте США Дональде Трампе кажется менее надежной.
В то же время Россия увеличивает вооруженные силы. «Россия может в ближайшие три-десять лет обрести военную мощь, достаточную для нападения на страны ЕС», - заявил соавтор исследования Гунтрам Вольфф.