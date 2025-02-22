В Солнечной системе обнаружен новый водный мир 22.02.2025, 13:42

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Где он находится?

Ученые сейчас имеют много доказательств того, что на спутнике Юпитера под названием Европа точно существует подземный океан из жидкой воды. И там даже может существовать внеземная жизнь. Теперь же появились новые доказательства того, что и спутник Юпитера под названием Каллисто также является океаническим миром. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Universe Today.

Фото: NASA | В Солнечной системе обнаружен новый водный мир

Совсем недавно астрономы обнаружили доказательства существования подземного океана на одном из спутников Урана, как уже писал Фокус, а теперь новые данные указывают на то, что в Солнечной системе существует еще один океанический мир. Это спутник Юпитера Каллисто.

Каллисто является вторым по величине спутником газового гиганта и третьим по величине спутником в Солнечной системе. Первые доказательства того, что там может быть подземный океан астрономы обнаружили еще 25 лет назад.

Второй по величине спутник Юпитера - Каллисто

Каллисто имеет другой внешний вид, чем спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад, где также, как показывают наблюдения, под ледяной поверхностью существуют океаны из жидкой воды. Но доказательства наличия океана на спутнике не связаны с внешним видом его поверхности и льдом.

Сравнение размеров Земли, Луны и Каллисто

Основные доказательства, подтверждающие наличие океана на Каллисто, исходят из магнитного поля спутника Юпитера. В отличие от магнитного поля Земли, создаваемого в ядре планеты, магнитное поле Каллисто является индуцированным. Это означает, что оно создается взаимодействием Каллисто с Юпитером и его чрезвычайно мощным магнитным полем. Чтобы Каллисто мог индуцировать магнитное поле, у спутника должен быть слой проводящего материала. Этот слой, как считают ученые, является океаном из жидкой воды.

Европа - спутник Юпитера

Ранее предполагалось, что индукция внутри ионосферы Каллисто отвечает за значительную часть наблюдаемых магнитных полей. Считалось, что ионосферная индукция создает индуцированные магнитные поля, в некоторой степени похожие на ожидаемые от подземного водного океана.

Новое исследование, основанное на данных космического аппарата «Галилео» (изучал Юпитер и его спутник с 1995 по 2003 год), показывает, что у Каллисто есть подповерхностный океан и что он отвечает за магнитное поле спутника.

Энцелад - спутник Сатурна

Ученые создали четырехслойную модель Каллисто, включая ионосферу спутника. В модели они меняли толщину ледяной коры, толщину океана и уровень проводимости. Авторы исследования пришли к выводу, что магнитное поле спутника скорее всего возникает из-за сочетания толстого проводящего океана и ионосферы.

Астрономы также пришли к выводу, что толщина океана от морского дна до ледяной коры составляет десятки километров, а сама кора также может быть толщиной в десятки километров. На это указывают геологические особенности поверхности.

Подтвердить наличие океана на Каллисто смогут космические аппараты Europa Clipper и JUICE, которые сейчас летят к Юпитеру. Планируется, что Europa Clipper совершит девять пролетов мимо Каллисто на расстоянии от 250 до 1800 км. А JUICE совершит 21 пролет мимо спутника на расстоянии от 1000 до 7000 км. Оба аппарата должны достичь системы Юпитера в 2030 и 2031 годах соответственно.

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