Умер популярный российский актер — звезда многих сериалов 6 22.02.2025, 13:45

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Олег Юдин

Артист сыграл во многих известных лентах.

5 февраля из жизни ушел очередной российский актер Олег Юдин.

Однако по данным российских СМИ, о его смерти стало известно лишь сейчас, пишет «Главред».

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — сообщили в окружении артиста.

Между тем, что послужило причиной смерти популярного актера - не сообщается. На момент смерти ему было 62 года.

Артист снимался в таких известных кинопроектах, как «Перелетные птицы», «Челночницы», «Ивановы-Ивановы», «Форс-мажор», «Склифосовский», «Молодежка» и других. В основном, Юдин играл эпизодические роли.

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