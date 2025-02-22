закрыть
22 февраля 2025, суббота, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Краматорском направлении ВСУ разбили сразу несколько вражеских бронегрупп

  • 22.02.2025, 13:49
  • 1,304
На Краматорском направлении ВСУ разбили сразу несколько вражеских бронегрупп

На поле боя остались только сгоревшие остатки российской техники.

Украинские пограничники на Краматорском направлении успешно разбили штурмы вражеских бронегрупп. Они уничтожили технику и прекратили наступление противника.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Краматорском направлении украинские пограничники успешно отбили несколько штурмов вражеских бронегрупп, уничтожив технику противника и значительно ослабив его наступательные позиции.

Враг активно меняет тактику, используя бронетехнику для прорыва оборонительных линий и прокладывания пути для дальнейших атак.

Благодаря работе пилотов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть», удалось нанести мощные удары по пехоте, вооружению и бронетехнике противника.

Операции оказались результативными, поскольку техника врага была уничтожена как с помощью подрыва на минно-взрывных заграждениях, так и благодаря точным ударам с дронов.

В результате этих ударов на поле боя остались только сгоревшие остатки техники, таких как танки, БМП и МТ-ЛБ. Благодаря действиям украинских подразделений, удалось избежать ухудшения тактического положения и обеспечить защиту территории.

Результаты успешной работы отражаются в видео эффективности действий дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане