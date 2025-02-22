На Краматорском направлении ВСУ разбили сразу несколько вражеских бронегрупп
- 22.02.2025, 13:49
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На поле боя остались только сгоревшие остатки российской техники.
Украинские пограничники на Краматорском направлении успешно разбили штурмы вражеских бронегрупп. Они уничтожили технику и прекратили наступление противника.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
На Краматорском направлении украинские пограничники успешно отбили несколько штурмов вражеских бронегрупп, уничтожив технику противника и значительно ослабив его наступательные позиции.
Враг активно меняет тактику, используя бронетехнику для прорыва оборонительных линий и прокладывания пути для дальнейших атак.
Благодаря работе пилотов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть», удалось нанести мощные удары по пехоте, вооружению и бронетехнике противника.
Операции оказались результативными, поскольку техника врага была уничтожена как с помощью подрыва на минно-взрывных заграждениях, так и благодаря точным ударам с дронов.
В результате этих ударов на поле боя остались только сгоревшие остатки техники, таких как танки, БМП и МТ-ЛБ. Благодаря действиям украинских подразделений, удалось избежать ухудшения тактического положения и обеспечить защиту территории.
Результаты успешной работы отражаются в видео эффективности действий дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть».