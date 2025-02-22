закрыть
22 февраля 2025, суббота, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусов появилась возможность купить индульгенцию от Папы Римского

10
  • 22.02.2025, 13:53
  • 2,496
У белорусов появилась возможность купить индульгенцию от Папы Римского

Довольно дорого.

Индульгенция с подписью папы Пия X, который был канонизирован в 1954 году, появилась на одной из белорусских аукционных площадок. Начальная цена лота, подлинность которого гарантирует продавец, — 7000 рублей.

Индульгенция и благословение папы Пия X, возглавлявшего Римско-католическую церковь в 1903—1914 годах, выписана на имя некоего Горация Меньера 7 июля 1912 года. Продавец из Гродно обращает внимание на то, что Пий X в 1954 году был канонизирован. Таким образом, если документ действительно подлинный, на нем стоит собственноручная подпись христианского святого.

Владелец индульгенции утверждает, что достаточно высокая начальная цена лота определена с учетом торгов на аналогичные позиции, сведения о которых ему удалось найти в интернете. При этом до появления первой ставки продавец согласен торговаться и снижать цену. Индульгенцию могут доставить покупателю по Беларуси или выслать в другую страну. А вот вернуть покупку продавцу не получится — в описании лота указано, что возврат невозможен.

Фотография индульгенции, выставленной на аукцион. Фото: ay.by
Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане