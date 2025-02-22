У белорусов появилась возможность купить индульгенцию от Папы Римского 10 22.02.2025, 13:53

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Довольно дорого.

Индульгенция с подписью папы Пия X, который был канонизирован в 1954 году, появилась на одной из белорусских аукционных площадок. Начальная цена лота, подлинность которого гарантирует продавец, — 7000 рублей.

Индульгенция и благословение папы Пия X, возглавлявшего Римско-католическую церковь в 1903—1914 годах, выписана на имя некоего Горация Меньера 7 июля 1912 года. Продавец из Гродно обращает внимание на то, что Пий X в 1954 году был канонизирован. Таким образом, если документ действительно подлинный, на нем стоит собственноручная подпись христианского святого.

Владелец индульгенции утверждает, что достаточно высокая начальная цена лота определена с учетом торгов на аналогичные позиции, сведения о которых ему удалось найти в интернете. При этом до появления первой ставки продавец согласен торговаться и снижать цену. Индульгенцию могут доставить покупателю по Беларуси или выслать в другую страну. А вот вернуть покупку продавцу не получится — в описании лота указано, что возврат невозможен.

Фотография индульгенции, выставленной на аукцион. Фото: ay.by

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