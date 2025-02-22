Александр Коваленко: В Украине Трампу жестко ответили «нет» 2 22.02.2025, 14:10

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Заявления европейских политиков вселяют оптимизм.

Несколько дней подряд мы наблюдаем жесткую риторику президента США Дональда Трампа в адрес Украины. Что стоит за этими заявлениями? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Следует понимать, что Дональд Трамп не является профессиональным политиком. В первую очередь он бизнесмен, поэтому ему не свойственны все эти высокопарные дипломатические заявления, какая-либо политкорректность и тому подобное. Он действует как бизнесмен, но его в ходе первой каденции еще сдерживало окружение.

Сейчас в окружении Трампа оказалось немало людей, которые не являются прожженными до мозга костей политиками, а скорее теми, кто занимался больше хайпом, чем политикой. Поэтому сдерживающего и балансирующего элемента рядом с Дональда Трампа сейчас нет.

Но особая волна заявлений, которые мы сейчас слышим в адрес Украины от Дональда Трампа, катализировалась тогда, когда Соединенные Штаты получили от Владимира Зеленского отказ на заключение контракта, который предполагался по редкоземельным металлам.

Украина предлагала один из вариантов сотрудничества с Соединенными Штатами, это использование украинских месторождений и ресурсов на равных правах, на основе инвестиций. То есть приоритет в вопросах разведки и добычи ресурсов из недр Украины отдавался бы американским компаниям. Но, как и полагается, подразумевались равные права, равные доли, а не то, что предложил Белый дом.

А Белый дом предложил практически рабовладельческие условия с долгосрочным контролем ресурсной базы Украины. Мы на такое никогда не пойдем. Но Дональд Трамп считал, что может очень быстро заключить для себя просто феноменальную сделку по контролю украинских ресурсов, при этом для самой Украины особо еще ничего и не сделал. И, конечно же, этот отказ его возмутил, я бы даже сказал больше — он его взбесил.

Поэтому сейчас Дональд Трамп мечет желчью, он не достиг каких-либо серьезных успехов в тех громких заявлениях, которые делались намного ранее. Вопрос с Гренландией абсолютно не решен, Панамский канал завершился для Дональда Трампа также фиаско. Канада, которая должна была стать 51-м штатом США, сейчас консолидировалась, и когда на хоккейных матчах звучит гимн США, канадцы в унисон попросту его освистывают.

Единственное, чего достиг Дональд Трамп, это переименовал Мексиканский залив в Американский. Вот это главное его достижение за этот прошедший месяц. Ну и, конечно же, в Украине Дональду Трампу жестко отвечают «нет» на его нецелесообразные и нерациональные предложения. И это своего рода фиаско.

Для Дональда Трампа это месяц репутационных потерь, а не каких-то достижений. Ну, если, конечно же, не считать переименование на географической карте залива.

— Может ли Европа принять на себя ту помощь Украине, которую оказывали США?

— Конечно же, потенциал Европы ниже, нежели потенциал США. До сих пор, на третий год войны, полномасштабной и самой кровавой, которая происходит на европейской части континента после Второй мировой, Европа так и не вышла из спячки.

Ее военно-промышленный комплекс, предприятия, не вышли на тот уровень, на котором находятся даже некоторые военно-промышленные предприятия Украины. Есть некоторые категории, которые мы в течение месяца, в течение года производим больше, чем все военно-промышленные предприятия Европы за год.

Cейчас для Европы заявления Трампа как холодный душ. И она будет, я думаю, активизироваться в этом направлении. Тем более, что последние заявления той же самой Анналены Бербок и Урсулы фон дер Ляйен мотивируют, и это позитив, что Европа будет стараться помогать Украине больше.

А при этом следует понимать, что российская армия на сегодняшний день это уже не та армия, которая была в 2022-м, 2023-м и даже 2024-м годах. Возможности российской армии сейчас значительно меньше, она истощена, она ослаблена. И если говорить о прекращении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, то у нас уже был такой прецедент. В 2023-м году, в октябре, трампистское крыло республиканцев в Конгрессе стало блокировать помощь Украине. И эта блокировка была на протяжении полугода.

Эти полгода мы выстояли, это был очень сложный период, но мы выстояли. И тогда было намного сложнее, чем сейчас. Поэтому Соединенные Штаты, конечно, могут сделать такой финт ушами. Но я не думаю, что от этого Украина пострадает больше, чем пострадают двусторонние отношения между Украиной и США, что не выгодно самим же США. Опять-таки, как можно сделать Америку снова великой, если ты погружаешь свою страну во все более и более глубокий изоляционизм? А именно по такому пути сейчас и идет Дональд Трамп.

— Кто в данной ситуации будет ключевым союзником Украины?

— В первую очередь — Европейский союз. Там, конечно, есть паршивые овцы в виде Виктора Орбана и Фицо, но в целом я рассматриваю ЕС консолидировано.

С другой стороны, есть и другие вероятности, назовем это так, даже на азиатском плацдарме. Азиатский плацдарм, ближневосточный плацдарм, вполне возможно, что могут возникнуть и новые союзнические цепочки, которые не возникали раньше.

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