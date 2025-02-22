«Не получите ничего»: Гиркин поспешил разочаровать Кремль 5 22.02.2025, 14:22

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Игорь Стрелков

Для Путина готовят «кнут».

Российский Z-патриот Игорь Гиркин (Стрелков) пессимистично настроен по поводу сделки по Украине, которую готовят США и РФ, пишет «Диалог.UA».

Надежды Кремля на то, что президент США Дональд Трамп заставит Украину капитулировать перед РФ, не оправдаются. России придется дорого заплатить за «договорнячок» с Вашингтоном, а в ответ она не получит ничего.

Игорь Стрелков уверен, что Кремль скрывает детали договоренностей с Соединенными Штатами, так как условия там ей выдвинуты «не очень».

Он также уверен, что никакой капитуляции Украины не будет. Во-первых, это не нужно США. Во-вторых, это не дадут сделать украинцы.

«Совершенно не разделяю мнение, что Трамп отдаст нам Украину за союз против Китая. Уверен, что Трамп не отдаст нам вообще ничего, но может много взять за саму возможность «почетной капитуляции» и обещания все простить», — написал Стрелков.

Он добавил, что Соединенные Штаты также не будут мешать другим странам Запада активно вооружать Украину.

Это будет «кнут» для Путина, принуждающий к уступкам. Стрелков признал, что за три года войны Украина превратилась в мощную силу, с которой сегодня вынуждены считаться и в Вашингтоне, и в Москве.

«Никто не может лишить Украину статуса военного противника РФ, который сумел за 3 года войны... НА РАВНЫХ противостоять ВС России… Хочет того Вашингтон (и Москва) или нет, мнение и позицию Киева им придется учитывать», — написал российский чекист.

Украина не скрывает своей главной позиции. И это отказ от каких-либо территориальных уступок стране-агрессору. Он уверен, что завершения войны в ближайшее время ждать не стоит, как и улучшения положения России. На этом фоне системный кризис, охвативший страну, будет усугубляться.

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