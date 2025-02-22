В Минске вводят новые изменения для общественного транспорта
- 22.02.2025, 14:32
- 1,222
Некоторые автобусы будут ходить иначе.
После запуска новых станций третьей линии метро в Минске решили изменить некоторые маршруты городского транспорта. Изменения вступят в силу с 1 марта, сообщил «Минсктранс».
С 1 марта появится новый автобус № 56, который соединит ДС «Дружная» и железнодорожную станцию «Минск-Южный». В связи с этим немного изменится маршрут автобуса № 4, который курсирует по тому же направлению.
Жители ЖК «Минск Мир» заметят изменения в работе автобуса № 73 — теперь он будет следовать через площадь Старый Аэропорт.
Маршрут автобуса № 45 сократят: теперь он будет курсировать только между остановками «Минскрыбпром» и ДС «Курасовщина», проходя через станцию метро «Слуцкий гостинец».
Еще одно изменение коснется автобусного маршрута № 82С — его заменит троллейбус № 82, который пройдет через станцию метро «Аэродромная». До 31 марта пассажиры с многоразовыми проездными на автобус смогут пользоваться этим троллейбусом без доплаты.