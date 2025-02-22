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В Минске вводят новые изменения для общественного транспорта

  • 22.02.2025, 14:32
  • 1,222
В Минске вводят новые изменения для общественного транспорта

Некоторые автобусы будут ходить иначе.

После запуска новых станций третьей линии метро в Минске решили изменить некоторые маршруты городского транспорта. Изменения вступят в силу с 1 марта, сообщил «Минсктранс».

С 1 марта появится новый автобус № 56, который соединит ДС «Дружная» и железнодорожную станцию «Минск-Южный». В связи с этим немного изменится маршрут автобуса № 4, который курсирует по тому же направлению.

Жители ЖК «Минск Мир» заметят изменения в работе автобуса № 73 — теперь он будет следовать через площадь Старый Аэропорт.

Маршрут автобуса № 45 сократят: теперь он будет курсировать только между остановками «Минскрыбпром» и ДС «Курасовщина», проходя через станцию метро «Слуцкий гостинец».

Еще одно изменение коснется автобусного маршрута № 82С — его заменит троллейбус № 82, который пройдет через станцию метро «Аэродромная». До 31 марта пассажиры с многоразовыми проездными на автобус смогут пользоваться этим троллейбусом без доплаты.

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