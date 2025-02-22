Sky News: Зеленский не готов подписать соглашение с США о полезных ископаемых 5 22.02.2025, 14:49

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Названа причина.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. Причиной этого являются «проблемные вопросы» в проекте соглашения.

Об этом сообщает Sky News.

Источник издания отмечает, что соглашение «еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять».

«На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины», - сказал собеседник Sky News.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к принятию соглашения. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил на этой неделе, что соглашение будет заключено.

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