«Это надругательство»: решение российских властей шокировало Z-патриотов
- 22.02.2025, 15:07
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В РФ вспыхнул новый скандал.
В рядах российских Z-патриотов новый скандал. Они возмущены тем, что власти РФ начали снимать флаги с могил военных, погибших на так называемой «СВО», пишет «Диалог.UA».
По Z-каналам быстро распространилось видео, которое снял российский военный на одном из кладбищ российского Череповца. Оккупант утверждает, что власти РФ приказали убрать с могил все флаги. Причина такого поступка очевидна: чиновники пытаются скрыть реальные масштабы потерь ВС РФ в войне против Украины.
Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова подтвердила, что флаги изымают с могил не только в Череповце, а по всей России. Особенно, с ее слов, чиновникам не нравятся флаги ЧВК «Вагнер», а также царской России.
«Да, у нас «СВО», и прятать наших воинов на кладбище - глупо. Мы все знаем, что есть погибшие… Убирать флаги - порождать эффект Барбары Стрейзанд, еще больше приковывается внимание. Да и вообще это какой-то вандализм и надругательство над памятью», - написала пропагандистка.
Реальные потери в войне против Украины в России являются гостайной, распространение которой грозит уголовным делом.
«Русская служба ВВС» и «Медиазона» нашли подтверждение ликвидации почти 100 тыс. солдат РФ. В список попали только те оккупанты, гибель которых удалось верифицировать. Реальные потери намного большие.
По данным украинского Генштаба, по состоянию на утро 22 февраля общие боевые потери россиян в войне достигли 866 тыс. человек.
В это число вошли не только ликвидированные, но и пропавшие без вести, а также раненые оккупанты.