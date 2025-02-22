Освобождены еще нескольких израильских заложников 22.02.2025, 15:20

Их передали «Красному Кресту».

ХАМАС передал «Красному Кресту» нескольких израильских заложников. Это очередной этап обмена пленными между Израилем и палестинской группировкой.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

ХАМАС передал «Красному Кресту» трех израильтян, захваченных на фестивале «Нова».

Это Омера Венкерта (23 года, Гедера), Элию Коэна (27 лет, Цур-Адаса) и Омера Шем-Това (21 год, Герцлия).

Заложников доставят в военный лагерь в районе Реим, неподалеку от границы с Газой, а затем вертолетами в больницы Тель-Авива и Петах-Тиквы для дальнейшего обследования и лечения. Для экстренной помощи подготовлены резервные палаты в больницах Ашкелона и Беэр-Шевы.

Ожидается, что еще один заложник, Хишам Шаабан ас-Сайид (36 лет), который страдал психическим расстройством и ушел в Газу в 2015 году, будет освобожден позже, без официальной церемонии, из-за специфики его состояния. ХАМАС утверждает, что делает это «из уважения к его семье и религиозным убеждениям».

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