Освобождены еще нескольких израильских заложников
- 22.02.2025, 15:20
Их передали «Красному Кресту».
ХАМАС передал «Красному Кресту» нескольких израильских заложников. Это очередной этап обмена пленными между Израилем и палестинской группировкой.
Об этом сообщает NEWSru.co.il.
ХАМАС передал «Красному Кресту» трех израильтян, захваченных на фестивале «Нова».
Это Омера Венкерта (23 года, Гедера), Элию Коэна (27 лет, Цур-Адаса) и Омера Шем-Това (21 год, Герцлия).
Заложников доставят в военный лагерь в районе Реим, неподалеку от границы с Газой, а затем вертолетами в больницы Тель-Авива и Петах-Тиквы для дальнейшего обследования и лечения. Для экстренной помощи подготовлены резервные палаты в больницах Ашкелона и Беэр-Шевы.
Ожидается, что еще один заложник, Хишам Шаабан ас-Сайид (36 лет), который страдал психическим расстройством и ушел в Газу в 2015 году, будет освобожден позже, без официальной церемонии, из-за специфики его состояния. ХАМАС утверждает, что делает это «из уважения к его семье и религиозным убеждениям».