В Беларуси произошел первый «весенний» пожар 22.02.2025, 15:17

иллюстративное фото

ЧП зафиксировали в Гродненской области.

Первый классически «весенний» пожар зафиксировало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси 21 февраля в Гродненской области.

Речь идет о возгорании сухой растительности, которые нередко провоцируют дачники и жители сельской местности, сжигая на участке скопившийся после зимы мусор.

В МЧС в связи с этим напомнили о правилах безопасности, а журналисты Telegraf.news посмотрели, какие штрафы могут грозить тем, кого признают виновным в поджоге сухой травы на участке.

Несмотря на то, что весна в Беларусь еще не пришла даже по календарю, первый традиционно «весенний» пожар уже пришлось тушить слонимским спасателям. ЧП произошло днем 21 февраля в деревне Малышевичи. О нем в дежурную службу сообщила одна из местных жительниц. Женщина пояснила, что на ее участке загорелась хозяйственная постройка, а от ней пожар перекинулся на сухую траву.

В результате, к моменту приезда подразделения МЧС огнем было охвачено уже порядка 30 квадратных метров: горела сухая трава на участке, огнем повредило стены и кровлю хозпостройки.

«Спасатели оперативно потушили возгорание. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам. Вероятнее всего, неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора стало причиной ЧП», — отчитались в ведомстве.

Там отметили, что как только на улице начинает теплеть и приближается весна, владельцы дачных и частных домов начинают активно избавляться от мусора, но при этом многие забывают, что «огонь может вести себя непредсказуемо, создавая угрозу здоровью и жизни людей, а также строениям и имуществу», что нередко приводит к аналогичным печальным последствиям.

В ведомстве напомнили об основных правилах, соблюдение которых не позволит пламени костра быстро перекинуться на сухую траву и распространиться на большую площадь, после чего остановить его становится очень сложно. Вот основные правила:

Сжигать растительный мусора на участке только в безветренную погоду.

Место, где планируете развести костер, следует размещать на безопасном расстоянии от хозяйственных и иных построек, а также от подальше от леса и торфяников.

Площадку под костер нужно окопать.

Запастись ведром с водой, лопатой и, главное, ни на секунду не оставлять огонь без присмотра.

После сжигания оставшиеся угли пролить водой до полного прекращения тления.

Какие штрафы грозят белорусам за сжигание мусора на своем участке?

В МЧС каждый год озвучивают и эти рекомендации, и суммы штрафов, которые могут грозить тем, кто не соблюдает эти простые правила. В этом году из-за увеличения базовой величины суммы штрафов несколько подросли.

Вот сколько придется выложить за нарушения требований МЧС в новом сезоне:

по статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов — штраф от 10 до 30 базовых величин, то есть от 420 до 1260 рублей сейчас;

по статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах — штраф до 12 базовых величин, то есть до 504 рублей сейчас.

Кроме того, нарушителям следует учесть тот факт, что в случае, если в результате их действий пожаром будет нанесен ущерб в особо крупном размере, им грозит уголовная ответственность.

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