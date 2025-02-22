У Путина появился странный шрам на лбу 29 22.02.2025, 15:49

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Пропаганда пыталась его скрыть, но безуспешно.

Российский правитель Владимир Путин появился на публике с загадочным шрамом на лице.

Об это сообщает Daily Mail.

Отмечается, что шрам появился на лбу Путина. Его видно на фото 19, 20 и 21 февраля.

В то же время шрам на лице Путина пытались скрыть. На фото с сайта Кремля, датированных 18 и 17 февраля, диктатора снимали с другого ракурса, поэтому визуальные изменения на его лице были незаметны.

А вот 15 и 16 февраля фотографий Путина на сайте Кремля не было совсем. Вероятно, именно тогда диктатор и мог травмироваться. Причины появления шрама на лбу Кремль не комментирует.

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