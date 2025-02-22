У Путина появился странный шрам на лбу

У Путина появился странный шрам на лбу29
- 22.02.2025, 15:49
- 12,262
Пропаганда пыталась его скрыть, но безуспешно.
Российский правитель Владимир Путин появился на публике с загадочным шрамом на лице.
Об это сообщает Daily Mail.
Отмечается, что шрам появился на лбу Путина. Его видно на фото 19, 20 и 21 февраля.
В то же время шрам на лице Путина пытались скрыть. На фото с сайта Кремля, датированных 18 и 17 февраля, диктатора снимали с другого ракурса, поэтому визуальные изменения на его лице были незаметны.
А вот 15 и 16 февраля фотографий Путина на сайте Кремля не было совсем. Вероятно, именно тогда диктатор и мог травмироваться. Причины появления шрама на лбу Кремль не комментирует.