Как правильно одолжить денег, чтобы гарантировать их возврат? 5 22.02.2025, 15:58

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Нотариус объяснила белорусам.

Если вы одалживаете деньги, важно подстраховаться, чтобы в случае невозврата не остаться в убытке. Нотариус Минского областного нотариального округа Ольга Макарова объяснила, какие способы оформления займа помогут защитить интересы заимодавца, пишет издание «Шахцёр».

Если речь идет о крупной сумме, надежнее всего заключить нотариальный договор, который обеспечит более быстрый и бесспорный возврат долга.

В том случае, если стороны договорились оформить заем нотариально, они могут обратиться в любую нотариальную контору, независимо от регистрации или места проживания, объяснила нотариус Ольга Макарова. Такой договор дает дополнительное преимущество: если заемщик не вернет деньги в срок, нотариус может наложить исполнительную надпись, которая позволит взыскать долг в бесспорном порядке. Заимодавцу не придется обращаться в суд — достаточно передать документы в отдел принудительного исполнения по месту жительства должника.

— Расписка имеет юридическую силу, в случае невозврата денежных средств заемщиком с распиской необходимо обращаться в суд с исковым заявлением, с оплатой государственной пошлины в размере 5% суммы иска. Суд вынесет решение о взыскании долга на основании расписки, — говорит нотариус.

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