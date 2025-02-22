Как правильно одолжить денег, чтобы гарантировать их возврат?5
- 22.02.2025, 15:58
- 2,476
Нотариус объяснила белорусам.
Если вы одалживаете деньги, важно подстраховаться, чтобы в случае невозврата не остаться в убытке. Нотариус Минского областного нотариального округа Ольга Макарова объяснила, какие способы оформления займа помогут защитить интересы заимодавца, пишет издание «Шахцёр».
Если речь идет о крупной сумме, надежнее всего заключить нотариальный договор, который обеспечит более быстрый и бесспорный возврат долга.
В том случае, если стороны договорились оформить заем нотариально, они могут обратиться в любую нотариальную контору, независимо от регистрации или места проживания, объяснила нотариус Ольга Макарова. Такой договор дает дополнительное преимущество: если заемщик не вернет деньги в срок, нотариус может наложить исполнительную надпись, которая позволит взыскать долг в бесспорном порядке. Заимодавцу не придется обращаться в суд — достаточно передать документы в отдел принудительного исполнения по месту жительства должника.
— Расписка имеет юридическую силу, в случае невозврата денежных средств заемщиком с распиской необходимо обращаться в суд с исковым заявлением, с оплатой государственной пошлины в размере 5% суммы иска. Суд вынесет решение о взыскании долга на основании расписки, — говорит нотариус.