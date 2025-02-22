Под Пружанами установили необычные конструкции

Под Пружанами установили необычные конструкции4
- 22.02.2025, 16:08
- 3,390
Местные жители гадают, для чего они.
Министерство лесного хозяйства опубликовало фото необычных конструкций, которые установили под Пружанами сотрудники местного лесхоза.
Как оказалось, так выглядят домики для уток. Всего под Пружанами появилось 10 подобных сооружений.
— Из-за антропогенной фрагментации водно-болотных угодий наземные хищники полностью уничтожают кладки водно-болотных птиц у небольших и временных водоемов. А именно эти водоемы обладают лучшей кормовой базой для птиц. Одним из решений этой проблемы является устройство искусственных гнездовий для уток, которые являются недоступными для наземных хищников, — рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.