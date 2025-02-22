Под Пружанами установили необычные конструкции 4 22.02.2025, 16:08

3,390

Местные жители гадают, для чего они.

Министерство лесного хозяйства опубликовало фото необычных конструкций, которые установили под Пружанами сотрудники местного лесхоза.

Как оказалось, так выглядят домики для уток. Всего под Пружанами появилось 10 подобных сооружений.

— Из-за антропогенной фрагментации водно-болотных угодий наземные хищники полностью уничтожают кладки водно-болотных птиц у небольших и временных водоемов. А именно эти водоемы обладают лучшей кормовой базой для птиц. Одним из решений этой проблемы является устройство искусственных гнездовий для уток, которые являются недоступными для наземных хищников, — рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com