«Лукашенко разинул рот на Wildberries» 4 22.02.2025, 16:35

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Белорусы недовольны высказываниями диктатора.

Лукашенко решил надавить на владельца маркетплейса «Вайлдберрис» Татьяну Ким.

По мнению диктатора, компания должна работать «на государство».

Подписчики сайта Charter97.org высказали свое мнение об этом под видео на эту тему в TikTok. Приводим некоторые из них:

«Налоги платят, что ещё нужно? При зарплате в 720 рублей я не могу купить льняную рубаху за 120».

«Уважаемые бизнесмены, неужели до сих пор вы так и не поняли, что при Лукашенко развивать бизнес в Беларуси бесполезно от слова совсем. Отберет и посадит (если не успеете сбежать)! И даже не подавится!»

«Послк нового года и на «Вайлдберрис» цены поднялись намного. Лодка резиновая была 400 рублей, а стала такая же — 600».

«Никто не будет покупать в Беларуси. Очень дорого. Люди покупают еду и товары на «Вайлдберрис». Всё. И в аптеке оставляют ползарплаты».

«Татьяна Ким, будь мудрее Синепалого. В конце концов он присвоит ваш бизнес».

«Лукашенко просто разинул рот на бизнес. Решил отжать».

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