F-16 для Украины: Зеленский заявил, что ожидает больше истребителей от Нидерландов 22.02.2025, 16:44

Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным, отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

- Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы, - написал Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины

- Это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным. Спасибо за поддержку, - добавил Зеленский.

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