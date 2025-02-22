Топ-5 позитивных фильмов для просмотра в выходные
- 22.02.2025, 16:55
Они поднимут настроение всей семье.
«24 Канал» подобрал комедии, которые точно вызовут у вас шквал положительных эмоций.
«Миссис Даутфайр» (1993)
В центре сюжета – несчастливый мужчина Дениэль Хилард, который теряет работу и разводится с женой. Теперь ему лишь один день в неделю можно общаться с детьми. Но он находит выход из ситуации – переодевается женщиной и нанимается домработницей в дом бывшей жены.
«Все без ума от Мэри» (1998)
Романтическая комедия рассказывает о блондинке Мэри, в которую влюбляются все мужчины. Тед, который мечтает найти свою любовь, не представляет, сколько у него соперников. Он пытается устроить для Мэри идеальное свидание, но может проиграть своим многочисленным конкурентам, которые тоже охотятся на ее сердце.
«Семейка Тененбаум» (2001)
Роял Тененбаумм как-то оставил свою семью, поэтому теперь его жена и трое детей-умников живут в своем поместье. Узнав о своей смертельной болезни, он решает вернуться в семью.
«Эта дурацкая любовь» (2011)
Решительная и волевая Эмили после 12 лет брака подает на развод с бесхребетным мужем Келом. Теперь он каждый вечер проводит время в баре. Вдруг мужчина знакомится с Джейкобом – своей абсолютной противоположностью. Джейкоб берет Кэла под свое крыло, чтобы сделать из него настоящего мужчину.
«Мачо и ботан» (2012)
Комедийный боевик рассказывает о двух парнях. Мортон Шмидт в школе был ботаном, а вот Грег Дженко – крутым парнем. После обучения оба решили поступить в полицейскую академию – там они были напарниками в велопатруле. И теперь Мортона и Грега забрали в тайный отдел, где им надо разоблачить систему наркоторговли в школе.