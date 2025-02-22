Топ-5 позитивных фильмов для просмотра в выходные 22.02.2025, 16:55

Они поднимут настроение всей семье.

«24 Канал» подобрал комедии, которые точно вызовут у вас шквал положительных эмоций.

«Миссис Даутфайр» (1993)

В центре сюжета – несчастливый мужчина Дениэль Хилард, который теряет работу и разводится с женой. Теперь ему лишь один день в неделю можно общаться с детьми. Но он находит выход из ситуации – переодевается женщиной и нанимается домработницей в дом бывшей жены.

«Все без ума от Мэри» (1998)

Романтическая комедия рассказывает о блондинке Мэри, в которую влюбляются все мужчины. Тед, который мечтает найти свою любовь, не представляет, сколько у него соперников. Он пытается устроить для Мэри идеальное свидание, но может проиграть своим многочисленным конкурентам, которые тоже охотятся на ее сердце.

«Семейка Тененбаум» (2001)

Роял Тененбаумм как-то оставил свою семью, поэтому теперь его жена и трое детей-умников живут в своем поместье. Узнав о своей смертельной болезни, он решает вернуться в семью.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

Решительная и волевая Эмили после 12 лет брака подает на развод с бесхребетным мужем Келом. Теперь он каждый вечер проводит время в баре. Вдруг мужчина знакомится с Джейкобом – своей абсолютной противоположностью. Джейкоб берет Кэла под свое крыло, чтобы сделать из него настоящего мужчину.

«Мачо и ботан» (2012)

Комедийный боевик рассказывает о двух парнях. Мортон Шмидт в школе был ботаном, а вот Грег Дженко – крутым парнем. После обучения оба решили поступить в полицейскую академию – там они были напарниками в велопатруле. И теперь Мортона и Грега забрали в тайный отдел, где им надо разоблачить систему наркоторговли в школе.

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