На Чернобыльской АЭС за восемь дней не потушили тление после удара РФ 22.02.2025, 17:13

Поврежденный саркофаг вскроют.

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают ликвидацию последствий удара России по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС 14 февраля. Ситуация в районе объекта контролируемая, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

- По состоянию на 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров, - говорится в сообщении.

Там также добавили, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, а угрозы для гражданского населения нет.

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