На Чернобыльской АЭС за восемь дней не потушили тление после удара РФ
- 22.02.2025, 17:13
Поврежденный саркофаг вскроют.
В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают ликвидацию последствий удара России по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС 14 февраля. Ситуация в районе объекта контролируемая, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
- По состоянию на 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров, - говорится в сообщении.
Там также добавили, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, а угрозы для гражданского населения нет.