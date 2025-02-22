«А на оленях лучше» 6 22.02.2025, 17:27

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В России не в состоянии сделать даже планер для «кукурузника».

Очередные новости «сверхдержавы», вроде провала создания нового «кукурузника» (легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал») уже давно не удивляют, пишет телеграм-канал «Догнать и перегнать».

Подробности, которые приводит «Коммерсантъ», наглядно демонстрируют, куда за четверть века загнал «великий геополитик» страну, которая не в состоянии сделать даже планер для «кукурузника», необходимого для для поставки пассажиров в труднодоступных регионах и для сельхозработ.

Такие же провалы у путинского царства с выпуском «Ростехом» среднемагистральных пассажирских МС-21, Ту-214.

Что уж говорить о космосе...

Источники издания рассказывают о проблемах с устойчивостью «Байкала»

(ЛМС-901) на малых скоростях, высоких усилиях на штурвале, а также о необходимости увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переработки шасси. Короче, из-за «драматических ошибок», воздушное судно «фактически нужно собирать заново». Проектирование может быть заморожено или передано S7 Group.

В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный советский «кукурузник» Ан-2 (его модификация от «Русавиапрома» с американскими двигателями называется ТВС-2МС).

Возобновление производства необходимого для этого самолёта советского двигателя ТВД-10Б (образца 1965 года, который выпускался в СССР для АН-28) обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в 1,8 млрд руб., в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники «Ъ», минимум в пять раз дороже. При этом сроки серийных поставок нового двигателя ВК-800 «пока под вопросом».

Минпромторгу РФ заказал создание «Байкала» еще в 2019 году, и с тех пор стоимость одного борта выросла почти в четыре раза — до 455 млн руб.!Государство выделило на запуск серийного производства в 2022 году 3,5 млрд рублей. Теперь Уральский завод гражданской авиации просит еще около 10 млрд руб. на его доработку в течение пяти лет!

В общем «а в этот край таежный только самолетом можно долететь» реально было только при СССР. При развитом путинизме только на оленях. Они, как известно, лучше. А, учитывая реалии обложенной санкциями путиномики с ее нехваткой запчастей для лайнеров и постоянными их поломками, намного безопаснее для пассажиров.

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