В Беларуси уволили главу РНПЦ «Кардиология» 3 22.02.2025, 17:39

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Наталья Митьковская

С сайта центра пропали ее данные и фото.

О планах уволить директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» Наталью Митьковскую «Зеркалу» стало известно 19 февраля. Судя по всему, женщина уже не занимает свою должность — на сайте медцентра упоминания о ней больше нет.

Как сообщали журналистам источники, о том, что Наталью Митьковскую хотят уволить с должности руководителя РНПЦ, стало известно еще 17 февраля. Медик с такой ситуаций не согласилась и 18 февраля собрала комиссию по своему вопросу. Чем закончились ее попытки сохранить работу, на тот момент было неизвестно.

Но если на 19 число Митьковская на сайте РНПЦ числилась как директор, то в субботу, 22 февраля, упоминания о ней уже нет. Теперь медцентр возглавляет Маргарита Бельская. Именно она исполняла обязанности Митьковской, когда только появилась информация об увольнении ее предшественницы.

Директором РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская стала 14 сентября 2020 года, после того как с этой должности в конце августа уволили известного кардиолога Александра Мрочека, руководившего центром 12 лет. Это произошло по инициативе Министерства здравоохранения после того, как он защищал сотрудников центра, выходивших на протесты.

— В приказе написано: по инициативе нанимателя (наниматель в данном случае Минздрав. — Прим.), — рассказывал Александр Мрочек. — Сказали: спасибо, что все очень хорошо, но к нам повышенные требования, нагрузка значительно возрастет и «я хочу иметь своего человека». И вот на этом, так сказать, все.

Как писал и телеграм-канал «Белые халаты», Наталью Митьковскую не характеризовали как «деятельно «кровожадную», но при этом она не предпринимала никаких усилий для того, чтобы защитить своих сотрудников.

— Когда в центр приходили списки с перечнем тех, кого надо уволить, пожелания выполнялись неукоснительно, — сообщало объединение медиков.

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